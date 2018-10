publié le 24/10/2018 à 11:19

Du lait en poudre Lactalis suspect vendu ? Selon Le Canard Enchaîné, l'entreprise aurait continué à vendre 8.000 tonnes de lait en poudre sortant de l'usine de Craon, en Mayenne. Usine où du lait avait contaminé de dizaines d'enfants à la salmonelle, en fin d'année dernière. Des "documents fournis par la préfecture de Mayenne" ont été récemment rendus publics, "après les demandes des familles de victimes".



À RTL, l'entreprise précise que "la fabrication des desserts n'a rien à voir avec celle du lait infantile et ne présente pas les mêmes risques". Le géant français a démenti l'information, dans un communiqué. "Les 8.000 tonnes visées par Le Canard Enchaîné ont été fabriquées sur la Tour 2 non objet de la contamination et conditionnées sur un circuit d'ensachage indépendant. Aussi en toute transparence avec les autorités, ces produits n'étaient pas concernés par le retrait/rappel", a indiqué la société qui "condamne fermement" des "accusations sans fondement".

Le Canard Enchaîné cite, de son côté, un fonctionnaire de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ndlr). Il indique au que "la décision de laisser consommer les 8.000 tonnes de poudre nous a surpris, parce qu'à l'époque on ne savait pas si la tour produisant le lait pour les adultes était elle aussi contaminée. C'était prendre un risque inutile pour la santé publique".

Le journal hebdomadaire a contacté l'entreprise. "Je ne m'en souviens plus. Et je ne vois pas l'intérêt de revenir sur cette histoire alors que l'usine vient de redémarrer et que nous avons fait 12 millions de travaux pour assainir le site", aurait répondu le directeur de la communication.



À l'antenne de RTL, Quentin Guillemin, de l’association des victimes dans ce dossier, déclare : "On écoule 8.000 tonnes de lait, alors même qu'il y a un rappel de produit qui ne porte que sur les produits infantiles. Il y a une position forte de l'État avec un arrêté du ministre sur les produits infantiles".



"Pourquoi il ne concerne que ces produits alors que l'État sait pertinemment à ce moment-là qu'il y a d'autres types de produits qui sont fabriqués dans la même usine, exactement à la même période ?, s'interroge-t-il. On a l'impression que l'État s'est mis à genoux face à Lactalis, c'est ça la réalité".



Fin 2017, 36 nourrissons ont été atteints de salmonellose après avoir bu du lait infantile des marques Picot et Milumel, produit dans l'usine de Craon, un scandale sanitaire dont la gestion a été pilotée au plus haut niveau de l'État. Le ministère de l'Agriculture a annoncé le 18 septembre que le groupe, numéro un mondial du lait, avait été à nouveau autorisé à commercialiser la poudre de lait infantile produite dans cette usine, neuf mois après le début du scandale sanitaire.