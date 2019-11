La vraie histoire de Joseph Vacher!

publié le 07/11/2019 à 21:00

L’une des plus grandes affaires criminelles de la fin du 19ème siècle : L’histoire de Joseph Vacher, premier tueur en série français. La presse l’avait surnommé le « Jack l’éventreur français » et aussi « le tueur de bergères. » On pense qu’en trois ans, il aurait égorgé au moins 20 femmes et enfants des deux sexes, avant de les mutiler et de les violer.

Joseph Vacher était-il fou ? N’était-il qu’un monstre assoiffé de sang ? Le jury de la cour d’Assises de Bourg-en-Bresse a considéré que Joseph Vacher était un simulateur. Il a été guillotiné le 31 décembre 1898, à Bourg-en-Bresse. Il avait 29 ans.

A travers cette histoire « extrême », se posent toutes les questions qui agitent encore aujourd’hui l’opinion et le monde judiciaire à propos de la folie et de la responsabilité pénale de ceux que la presse continue d’appeler des « monstres ».

L'affaire a tellement frappé les esprits, elle a été tellement racontée, chantée, filmée, romancée, qu'on pouvait, à juste titre se poser quelques questions sur l'authenticité de certains épisodes et sur les principaux protagonistes judiciaires de l'affaire.









Nos invités

Marc Renneville, historien des sciences spécialisé sur les savoirs du crime et du criminel, directeur de recherche au CNRS et membre du centre Alexandre Koyré depuis 1998 Fondateur du site internet Criminocorpus.