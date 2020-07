Meurtre de Sophie Toscan du Plantier : une procédure interminable

publié le 01/07/2020 à 21:01

A la une, l’affaire Sophie Toscan du Plantier, assassinée dans sa maison d’Irlande dans la nuit du 22 au 23 décembre 1996. L’épouse du célèbre producteur de cinéma, ancien patron de la Gaumont, était âgée de 39 ans. Elle a certainement tenté de fuir son assassin, car on la retrouve en vêtements de nuits, à quelques mètres seulement à l’extérieur de sa maison de vacances près de la ville de Skeull, située sur la côte ouest de l’Irlande.



Très vite les soupçons les plus graves vont se porter sur un journaliste local, Ian Bailey, sur qui pèsent un certain nombre d’indices troublants : il était l'un des premiers à s'être rendu sur les lieux. Il a publié un article sur le meurtre, qui fait état d’éléments que la police n’avait pas rendus publics et donc que seuls pouvaient connaître les enquêteurs et l’assassin. La police constate qu’il porte des égratignures, notamment sur le visage et les avant-bras. Mais l’homme a réponse à tout ! Les blessures, c’est parce qu’il a coupé un sapin pour Noël et il s’est blessé, dit-il, en préparant une dinde ! Les détails sur le meurtre ? c’est un photographe de presse qui les lui aurait fournis !



Depuis plus de 23 ans à cause des différences entre les systèmes judiciaires irlandais et français, toutes les demandes d’extradition du présumé meurtrier ont été rejetées par l’Irlande. Mais le combat judiciaire mené par le fils de la victime et par ses proches, avec leur avocat Maître Alain Spilliaert, est peut-être sur le point d’être gagné ! Bailey, condamné en son absence, l’an dernier, le 31 mai 2019, par la cour d’assises de Paris à 25 ans de réclusion pour homicide, vit peut-être son dernier été de liberté.

Le mandat d'arrêt européen émis après sa condamnation, devrait maintenant entraîner son extradition et la tenue d’un nouveau procès à Paris, cette fois en sa présence ! Ian Bailey a déposé un recours contre ce nouveau mandat. Les audiences de plaidoiries sont fixées sur 3 jours les 15, 16 et 17 juillet prochain. C’est peut-être enfin l’heure de vérité que souhaitent depuis toujours la famille et les proches de la victime.



Nos invités

Pierre-Louis Baudey, le fils de Sophie Toscan du Plantier.

Frédéric Gazeau, le fils de Jean-Pierre Gazeau, l’oncle de Sophie, Président de l'Association pour la vérité sur l'assassinat de Sophie Toscan du Plantier (Assoph).

Maître Alain Spilliaert du barreau de Paris, avocat de la famille Toscan-du-Plantier.

