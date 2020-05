publié le 28/05/2020 à 21:01

A la Une, le calvaire de Stéphanie Jusac. Le 30 janvier 1998, à la sortie d’une discothèque d’Aix-en-Provence, vers 5h du matin, elle décide de faire du stop pour rentrer chez elle. Elle monte à bord d’une voiture occupée par plusieurs routards polonais. Conduite de force dans un squat, près du Vieux-Port, à Marseille, elle est violée et martyrisée par une demi-douzaine de marginaux pendant 48h.



C'est l'aveu, six mois plus tard, d'un homme impliqué dans une rixe mortelle entre squatteurs d'un local du Vieux-Port, qui amènera les policiers de la brigade criminelle de Marseille à découvrir le corps de Stéphanie Jusac, dissimulé dans une armoire métallique remplie de béton. Un crime hors du commun que la presse appellera « l’affaire du sarcophage ».



L’homme qui a révélé ces faits ignobles, avait été témoin des violences inimaginables subies par cette jeune femme d’à peine 22 ans – et qui ne s’en était pas remis -. Le 6 décembre 2002, trois de ces marginaux d’origine polonaise, seront condamnés définitivement à perpétuité par la cour d’assises du Var, avec une peine de sûreté de 22 ans, pour les viol et l’assassinat de Stéphanie Jusac. Deux autres complices ont été condamnés par un tribunal polonais à 35 et 40 ans de prison !



Cette affaire hors norme a marqué à tout jamais Christian Sainte, le policier qui dirigeait la brigade criminelle de Marseille à l'époque des faits, tout comme le chef du service police-justice du journal La Provence, Denis Trossero. Ils sont les invités de "L'heure du Crime".



