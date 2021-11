La vaccination obligatoire des seniors "peut être un dernier recours", estime Odile Launay

Un record d'infections en Allemagne, des alertes de l'Organisation mondiale de la Santé et une possible prise de parole d'Emmanuel Macron à venir... Faut-il craindre une reprise importante des contaminations à la Covid-19 ?

À ce stade, il faut simplement faire preuve de "prudence", estime Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19, notamment en continuant à respecter les gestes barrières. La priorité est de bien réussir la campagne des doses de rappel et de convaincre les personnes les plus à risque de se faire vacciner. "Les anticorps baissent avec le temps. Avec la dose de rappel, on remonte à une efficacité au-dessus de 90%", souligne-t-elle.

Pour les personnes âgées qui n'ont pas reçu la moindre dose, faudra-t-il passer par la case obligation ? "Cela peut être un dernier recours, comme on l'a fait pour les soignants, note Odile Launay. Aujourd'hui, ce qui est mis sur la table c'est de tout leur proposer pour les inciter à se faire vacciner".

En Allemagne, le ministre de la Santé a qualifié cette nouvelle vague de "pandémie de non-vaccinés". La situation est différente en France, souligne Odile Launay. Le taux de vaccination est important parmi la population éligible, et il y a eu "plusieurs vagues" avec un nombre très élevé de cas, ce qui fait que la population a été "exposée au virus".