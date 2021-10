Vaccination : la dose de rappel va-t-elle s'élargir à toute la population ?

Le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale contre la Covid-19 et désormais, une troisième dose est recommandée pour les soignants et l'entourage des personnes immunodéprimées. Jusqu'ici, la troisième dose était uniquement réservée aux personnes âgées et à risque mais il est légitime de se demander si elle ne va pas devenir obligatoire pour l'ensemble de la population.

Pour l'instant, la Haute Autorité de santé (HAS) estime que la mesure est encore prématurée. D'abord parce que la situation sanitaire s'est nettement améliorée et ensuite parce qu'on manque de données sur l’intérêt d'une dose de rappel chez les plus jeunes. Les seules études en vie réelle qui prouvent une réduction des risques de formes graves avec cette troisième dose portent seulement sur les plus de 60 ans.

Mais la HAS ne ferme pas pour autant la porte, elle assure qu'un rappel pour tous les adultes deviendra probablement nécessaire dans les mois qui viennent. La priorité pour l'instant c'est d'augmenter la couverture vaccinale chez les plus vulnérables. Ainsi, 16% des plus de 80 ans n'ont toujours pas reçu leurs deux doses.