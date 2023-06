La Tablée des Chefs : nourrir et éduquer pour changer des vies

C’est à l’occasion d’une soirée dans un lieu très prestigieux pour une entreprise très importante que Vincent Brassart a eu le "déclic", et qu’il a décidé de changer de vie. Il y était prestataire pour un repas d’affaire réunissant plus de 600 convives et, pour des questions de timing, 80% des plats, soit 600 plats, n’ont pas été distribués.

Alors, Vincent a cherché s’il existait déjà quelque-chose en la matière. En France, il n’a rien trouvé, mais au Canada, il existait "La tablée des chefs". Vincent rencontre alors Jean-François Archambault, fondateur de l’association canadienne, qui lui a naturellement proposé de monter l’antenne française de l’association.

"Ce n’est pas possible que d’un côté, il y ait l’opulence et que l’on balance des plats. Et que de l’autre côté, il y ait des gens qui dorment sur des cartons et qui mangent mal", explique Vincent Brassart.

Nourrir et éduquer

La Tablée des Chefs a deux activités principales : nourrir d’abord, en produisant des repas de qualité pour les associations d’aide alimentaire et leurs bénéficiaires, éduquer ensuite, en mettant en place des programmes animés par des grands chefs pour apprendre à cuisiner à des jeunes. Aujourd’hui, l’association a 10 ans et ce n’est pas un hasard si Vincent est toujours à sa tête.

Aujourd’hui je suis à la bonne place après ce long chemin qui m’a amené à rendre ce que la gastronomie m’a apporté. Vincent Brassart – La Tablée des Chefs France

L’association distribue des repas, accompagne des jeunes, engage des chefs, mais pas que. Et certaines choses sont difficilement quantifiables. Lorsqu’on lui demande d’en dire plus sur les effets de La Tablée des Chefs sur les jeunes accompagnés, Vincent évoque avec émoi l’expérience d’un jeune en stage chez Eric Fréchon, chef étoilé. Alors qu’il passe le voir à la fin d’une journée au sein de la brigade, le jeune explique d’abord son contexte personnel difficile après que sa sœur est tombée gravement malade. Mais il lui explique aussi en quoi ce stage avait changé sa vie.

J’ai fait un risotto avec Eric Fréchon. Il m’a tendu la cuillère, c’était tellement bon que j’ai souris pendant plus d’une heure. Un jeune bénéficiaire - La Tablée des Chefs France

Si vous souhaitez aider Vincent Brassart et la Tablée des Chefs, ils ont évidemment besoin de dons, mais surtout de chefs qui ont envie de s’engager !

Pour faire un don à l'association La Tablée des Chefs : helloasso.com

Toutes les informations nécessaires sur fondationlafrancesengage.org !

