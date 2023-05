L’épargne rurale et solidaire au cœur de la redynamisation des villages

Une SCIC, ou Société Coopérative d’Intérêt Collectif, c’est une société dont le capital est réparti entre des sociétaires et qui fournit des biens ou des services socialement utiles, avec pour obligation de réinvestir dans l’activité la quasi-totalité des excédents qu’elle réalise.

Chez "Villages Vivants", cela se traduit par l’achat et la rénovation de locaux commerciaux vides dans des villages pour les louer à des entrepreneurs qui veulent y installer des activités. Villages Vivants va aussi les accompagner tout au long de leur installation.

L’objectif : ramener de la vie et des services de proximité là où ils ont disparu, transformer des cités dortoirs en "villages vivants".

Le financement des projets est rendu possible grâce à l’engagement des sociétaires, ce que Sylvain Dumas appelle "l’épargne rurale et solidaire". Concrètement, si vous souhaitez soutenir un projet de réouverture de magasin dans votre village, vous pouvez en devenir l’investisseur à partir de 100€ ! Ce n’est pas un don, c’est un investissement. Rémunéré à 1% par an, le placement est bloqué pendant 7 ans mais vous êtes assurés que 100% de votre dépôt est investi dans la pierre.

C’est grâce à la mobilisation de centaines de sociétaires que des projets fous comme ceux portés par "Villages Vivants" sont rendus possibles. Si vous pensez que c’est une idée folle mais que vous aussi, vous avez envie de vous engager pour redynamiser un village près de chez vous, n’hésitez pas à contacter "Villages Vivants". Une nouvelle levée de fonds est actuellement en cours et ils ont toujours besoin d’investisseurs !

Retrouvez toutes les informations sur l'association sur : fondationlafrancesengage.org

Et si vous voulez soutenir la redynamisation des villages en investissant avec "Villages Vivants" : villagesvivants.com

