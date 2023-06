Sensibiliser, mobiliser et prévenir les violences : le combat de l’association Résonantes

Sensibiliser, mobiliser et prévenir les violences sexistes et sexuelles : le combat de l'association Résonantes du 13 mai 2023

"Tu n'es pas seule". C’est la phrase que Diariata, alias Diata, fondatrice de l’association Resonantes, aurait aimé entendre lorsqu’elle a créé l’application App’Elles.



En quelques mots, l’application permet d’alerter trois personnes de confiance, prédéfinies dans l’application, qui seront informées en temps réel si vous appuyez sur le bouton qui signale que vous êtes en situation de danger. Et l’application est aujourd’hui utilisée par plus de 100.000 personnes !

L’aventure de l’association Résonantes a commencé il y a 20 ans. Diata était artiste et éducatrice dans le Val-de-Marne. Elle décide alors d’écrire un spectacle sur les violences qui ont marqué son adolescence, et de le jouer devant des collégiens et lycéens. Et ça marche !

Je me suis retrouvée avec une file de jeunes qui m’attendaient pour me raconter les violences qu’ils subissaient. Diariata N’Diaye - Resonantes

Raconté de cette façon, cela parait évident que cela ne pouvait que marcher, parce que c’est une bonne idée. Pourtant, Diata a dû se battre. Et de la scène à la tech, il n’y a qu’un pas : celui d'App-Elles qu'elle crée pour éviter la reproduction de ces violences.



Vingt ans après, Diata croise encore des jeunes qu’elle a sensibilisés grâce à ce spectacle. Et cela lui fait un bien fou de constater ce que son action avait pu changer chez elles, chez eux…

Alors si vous aussi, vous voulez être protégé ou devenir protecteur, ou connaître tous les lieux où vous pouvez être aidé si vous êtes victimes de violences, téléchargez l’application App-Elles, vous vous sentirez moins seul.e.s !

