La rentrée scolaire décalée de 15 jours : d'où vient la rumeur ?

ON VOUS EN PARLE - La rentrée scolaire décalée de quinze jours ?

La rentrée scolaire a lieu lundi 4 septembre pour plus de 6 millions d'élèves qui retrouvent les chemins de leur classe. Pourtant, une rumeur parcourt les réseaux sociaux depuis le début de la semaine : et si la rentrée scolaire était décalée de quinze jours ? C'est ce qu'affirme le tiktokeur Iroyspam. Il assure avoir intercepté un document officiel d'Emmanuel Macron annonçant la réintégration du service militaire obligatoire en raison d'un conflit entre la Russie et la Chine. Selon ce document, la rentrée scolaire est décalée en raison du temps d'organisation. Évidemment, il s'agit d'une fausse lettre qui n'émane pas de l'Élysée.



Le message a été partagé par des milliers de comptes. Essentiellement par des collégiens et des lycéens, qui se voyaient bien rester en vacances quinze jours supplémentaires. Cette vidéo s'est tellement propagée que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, s'est vu obligé de poster un message pour démentir et confirmer que la date de la rentrée scolaire restait inchangée.

Les jeunes collégiens et lycéens, dont la majorité s’informe essentiellement sur les réseaux sociaux, sont nombreux à avoir averti, à tort, leurs parents de ce changement d'organisation soudain. Mais pas d'illusion, il est bien temps de ranger ses maillots de bain et de dépoussiérer son cartable.