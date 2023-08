Rentrée des classes : tout savoir sur l'assurance scolaire

La rentrée des classes a lieu dans une semaine. Les enfants ne manqueront pas de demander à leurs parents de produire une attestation d'assurance scolaire, qui permet à un élève d'être assuré en cas de dommage pendant sa scolarité. En théorie, cette assurance n'est pas obligatoire : un professeur ne peut pas refuser un élève en classe ou en sport sous prétexte qu'il n'en possède pas une. En revanche, l'assurance scolaire est obligatoire si l'enfant mange à la cantine et pour toutes les activités extra-scolaires, comme les sorties au musée ou les séjours linguistiques. Donc oui, un enfant doit bel et bien être assuré.



L'assurance scolaire comprend deux volets. D'abord l'assurance civile, pour couvrir les dégâts matériels que votre enfant pourrait causer aux autres, comme s'il casse les lunettes d'un camarade dans la cour de récréation. Il y a également une assurance individuelle corporelle, s'il blesse quelqu'un ou s'il est blessé, par exemple en cours de sport. Ces deux couvertures sont souvent présentes dans le contrat d'assurance multirisques habitation ou dans une garantie accident de la vie.

Il faut donc bien faire attention aux doublons. Mais il arrive que l'assurance multirisques habitation ne rembourse pas tout, alors que l'assurance scolaire rembourse dès le premier euro. L'assurance scolaire prend également en charge les cas de racket et garantit aussi contre les vols de matériels de musique, ou encore une assistance psychologique en cas de cyberharcèlement. Cette assurance coûte 10 euros par an si elle couvre le temps scolaire et les trajets, ou jusqu'à 40 euros pour les formules les plus complètes.

