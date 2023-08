INVITÉ RTL - Rentrée scolaire : comment faire des économies sur les fournitures

Plus que 12 jours avant la rentrée des classes. Un passage est obligatoire pour les parents avant cette date butoir : l'achat des fournitures scolaires. Ce rituel pas toujours évident coûte de plus en plus cher. Selon l'enquête menée par la Confédération Syndicale des Familles, il coûte 11,63% plus cher cette année. Pour un enfant de primaire, il faudra compter 43 euros de plus, soit un budget total de 233 euros.

Pour ne pas se ruiner, il faut être attentif aux promotions, sans toutefois foncer tête baissée. Une promotion, "ça veut juste dire 'produit mis en avant', ça veut juste dire que les consommateurs ne doivent pas acheter les yeux fermés", prévient Olivier Dauvers, journaliste spécialisé dans la grande distribution. "Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les acheter du tout", nuance-t-il, "ça veut dire qu'il faut juste le faire avec des yeux ouverts".

"Avec la disparition des prospectus papiers, vous les avez tous en ligne et vous avez même des applications, je pense à Bonial par exemple, où en fonction de l'endroit où vous êtes on vous géolocalise et on vous montre les prospectus des magasins autour de vous", explique Olivier Dauvers. "Quand on est un peu avisé, un peu malin, et quand on accepte de consacrer un peu de temps, vous allez pouvoir faire des économies", poursuit-il en affirmant quand les supermarchés, en période de rentrée scolaire sont les moins chers concernant les fournitures.

