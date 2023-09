Crédit : Robin L Marshall / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Plus que cinq jours avant la rentrée des classes. Question mode et tendance, le mot d'ordre est au confort avec style. Pour cette rentrée, le confort sera représenté par des pantalons cargo, souvent kaki, ou par des baggys avec des plis à profusion et des poches oversize.

Pour les demoiselles, les jeans pattent d'éléphants à taille haute font leur grand retour, ornés de motifs fleuris sur les cuisses et de paysage miniature sur les poches arrière. L'influenceuse Valentine en raffole, elle en porte d'ailleurs avec un cardigan. "Un cardigan si vous ne savez pas ce que s'est, c'est une petite veste côtelée style pull qu'on va aller clasher avec un bas noir", a-t-elle expliqué.



Autre tendance, les crop tops, si votre école les autorise, ils seront toujours à la mode cet automne porté sous de grandes chemises à carreau rouge. Pour un look plus chic, une veste oversize sur un pantalon droit, devrait faire l'affaire. Sans oublier que les couleurs, cette rentrée, seront très vives.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info