La RATP annonce la suppression de 1000 postes d'ici à 2024

Un plan pour renforcer l'attractivité du groupe. La RATP a annoncé la surpression de 1.000 postes d'ici à 2024, rapporte Les Échos. Cette mesure concernerait particulièrement les fonctions support, qui représente 20% des charges d'exploitation de la RATP. D'ici à 2024, l'entreprise publique de transport parisien souhaite ramener ce ratio à 17%.



L'objectif ? Gagner en compétitivité alors que le groupe s'apprête à perdre son monopole sur le marché des bus parisiens. Pour cause, les lignes historiques de la RATP vont être progressivement mises en concurrence, dès le 1er janvier 2025.

Ce plan de performance devrait se traduire par la suppression de 100 à 150 postes par an. Plus de 1.000 postes disparaîtraient ainsi, alors que le groupe compte près de 5.000 salariés. Lancées dès 2020, ces suppressions permettraient une économie annuelle de 121 millions d'euros.

Face à l'inquiétude des syndicats, la direction de la RATP a déclaré qu'aucun plan de licenciement n'était prévu. " L'ajustement des effectifs se fera donc principalement par le non-remplacement de départs et par des redéploiements internes", expliquait le magazine interne du groupe. Des ruptures conventionnelles pourraient également être envisagées pour les salariés souhaitant quitter le groupe.



Des déclarations qui peinent à rassurer. "C'est particulièrement brutal et violent. Ça a forcément un impact sur tous les salariés, concernés comme non concernés. Ça a un impact sur la mobilité, la promotion sociale et sur les postes qui vont rester et se partager la charge de travail restante", déclare une salariée.