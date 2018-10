publié le 03/10/2018 à 12:21

La RATP est adepte des campagnes choc. Alors pour son dernier combat, les accidents graves dans le métro, la société du réseau des transports publics de Paris a encore frappé. Depuis lundi 1er octobre, vous avez pu croiser ces affiches au graphique simple et efficace qui présentent des scénettes de trois vignettes. Toutes se terminent mal.



Il y a le rockeur qui se promène en trottinette et finit sous le métro. Le danseur avec ses écouteurs qui se fait arracher un bras. Le couple tout juste marié qui court sur le quai, mais le mari ne voit pas l'écart entre la rame et le quai et la mariée finit veuve.



Le tout accompagné d'une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle une hôtesse prévient : "Au retentissement du signal sonore, veillez à ne plus monter ou descendre afin de ne pas gêner la fermeture automatique des portes, vous pourriez vous retrouver coincé avant d'être traîné par la rame".

[#consignesAIRATP] La #RATP lance une campagne de prévention sur les comportements à risque : découvrez vite nos consignes de sécurité présentées par un lapin, un plongeur, une hôtesse... ¿¿¿¿¿¿¿ Pour en savoir plus, c'est ici ¿¿ https://t.co/nz0accw5LT pic.twitter.com/WxB58W3I7a — Groupe RATP (@GroupeRATP) 1 octobre 2018

La RATP explique que chaque jour elle "déplore en moyenne un accident grave par manque d'attention" en assumant une campagne "volontairement décalée et humoristique". Elle a compté, en 2017, 280 chutes entre le quai et le train.