publié le 22/09/2018 à 05:44

Les chiffres sont alarmants. En 2017, les violences commises à l'encontre des agents et des voyageurs de la RATP ont fortement augmenté, selon un document interne consulté par France 2. Ainsi, les atteintes physiques contre les agents ont bondi de 24% l’an dernier par rapport à 2016. La hausse est de 20% concernant les violences commises envers les usagers.



Au total, 1.230 violences physiques ont été recensées contre des agents l'an dernier, "soit un ratio de 0,37 incident par million de voyageurs", indique la chaîne, qui précise qu’il s’agit de "son niveau le plus élevé" depuis ces six dernières années. France 2 explique également que les faits d'outrages ou de menaces envers les agents a "seulement" augmenté de 3%. Malgré cette faible hausse, ce sont tout de même 2.848 faits de ce type qui ont été recensés.

Parmi ces agents, "les conducteurs, sont la cible de 69% des menaces et des propos outrageants. Ils sont également touchés par 28% des atteintes physiques, mais légèrement moins que les contrôleurs (29%), contre qui les violences ont augmenté de 54% en 2017", détaille France 2.

Hausse des vols avec violence

Concernant les voyageurs, 6.470 atteintes physiques ont été recensées en 2017. Une hausse qui s'explique notamment par la hausse des vols avec violence sur le réseau de la régie des transports parisiens : +55%. À noter que le nombre de vols à la tire a quant à lui diminué de 9%.