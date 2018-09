RATP : de nouvelles armes pour les agents de sûreté

publié le 01/09/2018 à 02:22

Des armes "plus sophistiquées et plus précises". Les 1000 agents du groupe de sûreté de la RATP (GPSR) vont bientôt obtenir des armes semi-automatiques de calibre 9 mm, révèle Franceinfo. Ce modèle, connu selon le fournisseur pour "sa précision, sa robustesse et ses multiples sécurités", est aussi utilisé par la police nationale.



L'obtention de ce nouvel équipement est autorisée par un décret de la loi Savary. Votée en 2016, elle permet notamment aux agents de sûreté de la RATP et de la SNCF de porter des armes plus puissantes. Une nécessité selon Stéphane Gouaud, directeur sûreté du groupe. Jusqu'à présent, les agents du GPSR utilisaient des armes données par la police, "pas du tout adaptées au contexte de terrorisme dans lequel nous évoluons depuis 2015".

Ces nouveaux pistolets seront ainsi dotés de "19 cartouches au lieu de cinq auparavant", explique à Franceinfo Marc Brillaud, délégué central adjoint SUD-RATP.

À n'utiliser qu'en cas de légitime défense

Pour pouvoir les utiliser, les agents du GPSR doivent toutefois obtenir un port d'arme, délivré par la préfecture de police et renouvelable tous les cinq ans. "Chaque agent subit une enquête de moralité avant l'octroi d'une nouvelle arme", souligne Stéphane Gouard. Ils sont également tenus de suivre une formation obligatoire avec deux séances de tirs par an.



Ces armes ne pourront être utilisées qu'en cas de légitime défense, de soi-même ou d'autrui. "Ils disposent d'armements intermédiaires, comme les bâtons de défense et les bombes lacrymogènes, mais il faut que les agents puissent réagir s'ils tombent sur des gens armés", affirme le spécialiste.