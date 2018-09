Les tickets de bus et le pass Navigo sont disponibles sur smartphone

publié le 03/09/2018 à 17:57

La fin du ticket magnétique se précise dans les transports en commun de la région parisienne. Comme annoncé lors du salon technologique parisien Viva Tech, Île-de-France Mobilités (ex-Stif) et la RATP proposent depuis le début du mois de septembre deux expérimentations pour faciliter le quotidien des usagers du bus et du métro franciliens.



La première, menée par Île-de-France Mobilités, offre aux voyageurs de la région la possibilité d'acquérir un ticket d'accès au bus grâce à un simple SMS. La seconde, à l'initiative de la RATP, fait un pas vers la dématérialisation du titre de transport dans le métro parisien.

Pendant quinze mois, les voyageurs empruntant certaines lignes de bus de la région Île-de-France vont pouvoir acheter leur titre de transport sur leur smartphone. Il suffit pour cela d'envoyer un SMS au 93100 à partir d'un téléphone portable utilisant les réseaux Orange, SFR ou Bouygues. L'utilisateur reçoit en retour un code, facturé 2 euros, le même prix que les billets achetés à bord ou au guichet, valable une heure pour un voyage sans correspondance.



Faciliter les transactions et lutter contre la fraude

Huit réseaux de bus de la grande couronne (le réseau OPTILE) sont concernées : les lignes du réseau VALBUS des Cars Lacroix, celles du réseau VALOISE des Cars Lacroix, celles du réseau PHEBUS de Keolis Versailles, la ligne Express 34 du réseau Seine-et-Marne Express de Transdev, celles du réseau TICE (sauf les lignes 510 et 510P), celles du réseau FILEO, les lignes 9507, 9516 et 9517 du réseau Vallée de l'Oise de Ceobus et celles du réseau PARISIS des Cars Lacroix.



Île-de-France Mobilités poursuit plusieurs objectifs à cette expérimentation. La dématérialisation du ticket de bus doit permettre d'ouvrir la billetterie au plus grand nombre, de faciliter les transactions (il n'y a plus besoin de monnaie) et de gagner du temps : acheter un ticket à bord est plus long que de composter un ticket numérique. L'autorité organisatrice des transports franciliens espère aussi lutter contre la fraude en permettant aux conducteurs d'être plus attentifs à la vérification des titres des passagers.

Le ticket de métro sur smartphone à l'été 2019

Certains voyageurs franciliens peuvent également tester depuis mercredi la dématérialisation du ticket de métro. La RATP a lancé une première expérimentation donnant la possibilité d'acheter et de stocker un ticket de métro directement sur son smartphone. Une fois le ticket acheté via l'application ViaNavigo Lab, il suffit de présenter son smartphone, allumé ou éteint, pour valider le titre de transport au portique.

Dématérialisation du titre de transport sur smartphone¿ ¿¿ La #RATP, @IDFmobilites & @SNCF annoncent le lancement d'une expérimentation à l'automne 2018 sur tous les réseaux franciliens ! https://t.co/oPEOgIiYUb #VivaTech pic.twitter.com/ZrSrBxl9Ea — Groupe RATP (@GroupeRATP) May 25, 2018

Le système repose sur la technologie NFC, qui permet notamment le paiement par mobile. Seuls les utilisateurs de smartphones Android peuvent l'utiliser car la technologie n'est pas encore compatible avec l'iPhone.



Cette première expérimentation est menée auprès d'une centaine d'usagers sélectionnés parmi les employés de la RATP et de la SNCF. Le dispositif doit être étendu au Pass Navigo en novembre et généralisé à tous les opérateurs à l'été 2019. À terme, la RATP veut permettre aux trois millions de voyageurs franciliens de pouvoir acheter, recharger, stocker et utiliser leurs abonnements Navigo hebdomadaires, mensuels ou annuels directement via leur smartphone.