publié le 13/08/2018 à 15:05

C'est une nouveauté qui fera plaisir aux adeptes du "tout mobile". Les usagers de la RATP et de la SNCF pourront bientôt se servir de leur téléphone comme Pass Navigo, annonce Le Figaro. Initialement prévue pour l'été, la version dématérialisée de la carte magnétique sera finalement opérationnelle au mois de novembre.



Pour les habitants de la ville de Paris ou de la proche banlieue munis de Pass Navigo, plus besoin de sortir la fameuse carte à chaque passage à la borne. Il suffira de présenter son téléphone pour valider. Et, détail surprenant, cela fonctionnera même si le téléphone est éteint.

Attention, quelques conditions sont à respecter pour avoir accès à ce service. Tout d'abord, il faut évidemment être le possesseur d'un Pass Navigo. Le service ne sera pas utilisable pour les autres billets de train SNCF ou tickets de métro de la RATP, qu'Île-de-France Mobilités souhaite d'ailleurs enterrer d'ici 2019. Ensuite, l'utilisateur doit avoir un téléphone Android compatible NFC sur lequel devra être téléchargée l'application Vianavigo. Les utilisateurs d'iPhones, dont les téléphones ne disposent pas encore de la technologie NFC ne pourront pas bénéficier de ce nouveau service.

La RATP et la SNCF, en partenariat avec Orange et Gemalto, ont créé l'entreprise Wizway, à l'origine de l'innovation. Après les résultats probants de Strasbourg, l'entreprise implantera son service à Lille et à Paris. Dès septembre, les employés de la RATP et de la SNCF pourront tester cette nouvelle fonctionnalité, dont la mise en service pour le grand public est prévue pour le mois de novembre.