La prime d’activité va augmenter de 4% en juillet

La prime d’activité devrait bientôt faire l’objet d’une revalorisation. L'exécutif aurait décidé de l'augmenter de 4% dès le mois de juillet, afin d'aider les Français dans le besoin face à la forte inflation.

Cette annonce révélée par Les Echos intervient alors qu'en avril, cette prestation avait déjà connu une revalorisation automatique de 1,8%. Pour rappel, environ 4,6 millions de personnes touchent une prime d’activité de 185 euros. D’après le journal, la hausse de 4% permettra notamment à un célibataire sans enfant au Smic de percevoir près de 1450 euros nets par mois.

Depuis le mois de décembre, le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité a augmenté de 1,6 million, ce qui a fait de cette prime l'une des plus grosses dépenses de l'État : le budget a en effet explosé de 71% en 2019, portant une dépense à hauteur de à 9,4 milliards d’euros. Et ce ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin puisque qu'il devrait continuer de croître, alors que l’emploi s’améliore et que les dernières revalorisations du Smic devraient augmenter les Français éligibles.

