"The Boys", saison 3 (Amazon Prime Video) : le retour des super-héros sanglants

Depuis le 3 juin 2022, The Boys, l’une des séries-phares de Prime Video est de retour. Une série de super-héros pas comme les autres. Sans doute l’une des séries les plus subversives du moment. Ici les super-héros sont aux antipodes de ceux de chez Marvel. Ils ne sont pas gentils, cucul la praline façon Spider-Man ou Superman...

Ces super-héros ne sont d'ailleurs pas loin d'être les grands méchants de cette série qui en est à sa troisième saison. Dans The Boys, série tirée d’une BD culte, les super-héros ne cherchent pas vraiment à sauver la planète. Ils n’en ont rien à secouer pour être parfaitement honnêtes et veulent juste sauver les apparences. Ils appartiennent à un grand consortium, Vought, qui exploite leur image et la commercialise. En contrepartie, Vought les couvre quand ils dérapent. Ce qui arrive régulièrement car ils multiplient les abus de super-pouvoirs.

Face à ces héros bien peu moraux, on trouve les "boys". Ils combattent ces hommes et femmes surpuissants comme ils peuvent, emmenés par leur leader Butcher pour qui un bon super-héros est un super-héros mort ! Après beaucoup de bricolage dans les deux saisons précédentes, il va enfin avoir les moyens de ses ambitions dans cette saison 3 : il va, lui aussi, se retrouver momentanément avec des super-pouvoirs. Keith Urban, l’acteur qui joue Butcher, a révélé que cette saison 3 avait eu des soucis de pénurie : la série est tellement gore qu’ils ont eu une pénurie de faux sang au bout de 2 épisodes... alors qu’il y en a 8 !



Les 3 premiers épisodes de la saison sont disponibles sur Prime Video. Et après ce sera au compte-gouttes… un par semaine.

