La "prime au mérite" pour les chasseurs tuant le plus de renards fait polémique

La course au titre de "meilleur chasseur de renard de l'année" est lancée. En Charente-Maritime, la Fédération locale des chasseurs souhaite "récompenser" par une "prime au mérite" les adhérents qui "rapporteront individuellement au moins 35 queues de renard", est-il expliqué dans un courrier envoyé en interne et que s'est procuré Le Parisien.



Ainsi, chaque membre de la Fédération remplissant cet objectif verrait sa licence de chasse remboursée par 500 euros de bon d'achat "chez un équipementier partenaire", est-il précisé dans la missive envoyée aux adhérents. Considérés comme "nuisibles" dans ce département, les renards subissent régulièrement des campagnes offensives de la part des chasseurs.

Plusieurs associations de défense animale s'insurgent. C'est notamment le cas du collectif One Voice, qui a décidé d'interpeller le gouvernement. Contactée par RTL.fr, l'association explique avoir rédigé une lettre à la Fédération des chasseurs de Charente-Maritime, pour réclamer l'arrêt total de la traque qu'elle a lancée. Si l'organisation ne répond pas à cet appel dans les cinq prochains jours, l'association promet de saisir la justice.

Le combat est difficile Muriel Arnal, présidente et créatrice de One Voice





Car les renards restent considérés comme "nuisibles". Muriel Arnal, présidente de One Voice, explique pourtant que ces canidés aident à lutter contre la maladie de Lyme ou la prolifération des rongeurs. Souvent la cible des chasseurs, le "combat est difficile" pour les associations qui défendent cet animal sauvage, tant les chasseurs sont déterminés à les chasser.



"Aimer la chasse est vraiment synonyme de puits sans fond à idée pour tuer. On attaque en justice et on demande au Ministère de la Transition écologique et solidaire le retrait immédiat du renard roux de la liste des nuisibles", peut-on lire dans un message posté par l'association sur les réseaux sociaux.