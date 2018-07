Maladie de Lyme, diabète, bipolarité... Qu'est-ce que le handicap invisible ?

publié le 26/04/2018 à 12:58

80% des handicaps ne sont pas visibles physiquement. Une réalité qui oblige ceux qui les subissent à redoubler d'efforts pour les faire reconnaître et accepter par la société en général, et par le monde de l'entreprise en particulier.



Le Duo Day, journée de sensibilisation au handicap en entreprise dont la troisième édition se déroule ce jeudi 26 avril, met notamment en lumière les handicaps qui touchent peut-être, sans que cela ne soit perceptible, un voisin de bureau. Ce jeudi 26 avril, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, est intervenue sur RTL au côté d'Alexandra, une jeune femme souffrant de troubles bipolaires.

Les troubles bipolaires - ou maniaco-dépressifs - affectent ceux qui les subissent à des degrés différents et ne sont pas toujours perceptibles dans un cadre professionnel. Selon les évolutions de sa maladie, caractérisée par un moral et une énergie très fluctuants - des "hauts" et des "bas" successifs - Alexandra n'a pas toujours pu faire preuve de régularité dans sa vie professionnelle.

Une journée pour sensibiliser à un mal permanent

"Malheureusement j'ai des trous dans mon CV. Il était très difficile pour moi d'accéder à un emploi avant que je ne demande une RQTH - Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé", explique Alexandra, qui a parfois été absente au travail pour un traitement prolongé ou une hospitalisation.



"Si l'on ne voit pas, on ne comprend pas", insiste Sophie Cluzel ce jeudi 26 avril au micro de RTL. Le Duo Day, qui consiste, au cours de cette journée spéciale, à former des binômes de personnes valides et handicapées en entreprise, vise à mieux intégrer les personnes victimes de handicaps visibles et invisibles.



"Il est très difficile d'accéder à une entreprise pour un handicapé, et il est très bien qu'il y ait une journée où l'on puisse voir comment les gens travaillent et pouvoir être mieux intégré", se réjouit Alexandra. En attendant que cela se généralise à tous les jours de l'année.