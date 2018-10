publié le 24/10/2018 à 10:16

Les chasseurs sont-ils devenus trop dangereux ? La question anime le débat depuis plusieurs mois. Mélanie Lavy, dont le mari a été tué il y a trois ans d'une balle dans la tête tirée par un chasseur pendant qu'il courait sur un sentier balisé en sa compagnie.



Mélanie Lavy a récemment adressé une lettre à Emmanuel Macron pour mieux encadrer la pratique de la chasse afin d'éviter de nouveaux drames. Depuis, un cycliste a été tué et des surfeurs bretons se sont fait tirer dessus, confondus avec des faisans.

"À la suite de notre accident [le décès de son mari], il y a effectivement un nombre de mesures de sécurité qui ont été mises en place en Haute-Savoie et seulement en Haute-Savoie. Mais, elles ne sont pas suffisantes et le 23 octobre, un VTTiste a été tué dans nos montagnes. Il se faut se poser les bonnes questions aujourd'hui, on ne peut plus cohabiter avec des règles qui ne fonctionnent plus", démarre-t-elle au micro de RTL.

On se bat tous les jours pour la sécurité pour que ce genre de drames n'arrivent plus". Willy Schraen Partager la citation





"Depuis des siècles, il y a des chasseurs. Il y a des endroits collectifs où c'est extrêmement cadré et le reste, ce sont des territoires privés (92% du territoire boisé)", explique Willy Schraen, Président de la Fédération Nationale des Chasseurs, avant de poursuivre : Combien de gens ont été tué par un skieur ? A-t-on interdit le ski pour autant ? Ce qu'on doit faire, c'est se poser des questions, non pas interdire quoique ce soit. Il faut accepter les chasseurs, parce qu'ils sont chez eux dans les espaces privés, mais il faut aussi trouver des solutions. On se bat tous les jours pour la sécurité pour que ce genre de drames n'arrivent plus".

Si votre activité met des gens en danger, le risque 0 devrait exister". Mélanie Lavy Partager la citation





Pour Mélanie Lavy, les jeunes chasseurs doivent être encadrés : "Il faut mettre en place la notion de responsabilisation collective. Ce sont des jeunes chasseurs (19-20 ans) qui ont tué mon mari et le VTTiste. Cela me paraît inconcevable que les chasseurs plus expérimentés ne sont pas plus inquiétés de la situation, ni plus responsabilisés sur le terrain", avant de conclure : "On [les marcheurs, les cyclistes] ne met la vie de personne en danger. Si votre activité met des gens en danger, le risque 0 devrait exister".



Mais, pour Willy Schraen : "Le risque 0 n'existe pas. Nous sommes des êtres humains, il y a des tas de choses qui existent et on ne peut va vivre enfermés chez soi pour ne rien avoir. Il faut arrêter ce chasse-bashing. On doit encore travailler ".