publié le 10/10/2018 à 22:02

Une terrible histoire. Samedi 6 octobre, à Frontignan dans l'Hérault, Agathe 20 ans, se balade tranquillement avec ses parents et Natsu, son teckel de âgé 2 ans. Surgissent alors des fourrés, trois chiens de chasse, qui s'en prennent directement à l'animal. "Le temps d’en repousser un, les autres étaient sur mon chien. Mes parents n’ont rien pu faire", raconte Agathe, la propriétaire du chien, au quotidien Midi Libre.





Sa mère, qui est parvenue à récupérer Natsu, l’emmène alors dans sa voiture pour le transporter chez le vétérinaire. Gravement blessé, le teckel est finalement euthanasié. "Ils lui ont presque brisé la nuque […]. On a dû le piquer parce qu’il était dans un état végétatif et qu’il ne pouvait plus vivre comme ça", raconte encore Agathe.

La jeune femme a décidé de porter plainte au commissariat, pour retrouver les propriétaires des trois chiens de chasse. Agathe a ensuite appris qu'une battue aux sangliers avaient bien eu lieu le jour des faits.