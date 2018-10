publié le 22/10/2018 à 10:20

Bienvenue en Absurdie, pays où la vie est simple comme un tweet sans queue ni tête d'un député godichon. Aussi, ami promeneur, ami vététiste, si tu ne veux pas te faire tirer comme un lapin en période de chasse, alors écoute le dernier mantra de ton élu. Et fais comme le lapin : reste bien planqué au fond de ton terrier.



Si, intrépide, tu décides tout de même de sortir ton museau en forêt, alors adopte l'appli "jour de chasse Isère". Cette appli te permettra de te géolocaliser durant ta balade. Aussi, quand toi et tes enfants, n'écoutant que votre courage, déciderez de quitter votre abri et de vous promener - inconscients que vous êtes ! - n'oubliez pas de revêtir vos gilets pare-balles, vos casques, et vos pantalons rouges pour être tout à la fois mieux protégés et aisément repérables. Parce que même géolocalisés, on n'est jamais trop prudents.



Sinon, je n’ai qu'un conseil face au danger : courez le plus vite possible, comme les fameux lapins dont le comportement est décidément si riche d'enseignement.

Des humains dans la nature

On peut sourire de tout cela, bien entendu, mais il faudra effectivement trouver un moyen de faire cohabiter de façon sécurisée chasseurs et promeneurs. Ces tragédies n'ont que trop duré ! Aussi, vais-je profiter de ma chronique pour proposer, ce matin, une idée presque aussi révolutionnaire que celle du député Perea.



Et si, comme pour les oursonnes slovènes, on créait de grandes réserves naturelles pour les piétons et les vététistes ?



Oui, demain, relâchons tous ces humains sans défense dans la nature ! Et pour s'assurer que cette race un peu fragile s'acclimate à son nouvel environnement, pistons-les avec une nouvelle appli. On pourrait l'appeler "Jour de gloire en forêt". Accrocheur, non ? Non, vraiment ? Tant pis, on n'a pas toujours des idées géniales. C'est comme ça !