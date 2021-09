La Pataterie a créé un plat en l'honneur de Steve, son fan américain

"Oh mon dieu ils l'ont fait". Steve Olson n'en revient toujours pas. Venu passer des vacances dans le sud de la France l'été dernier avec sa femme, cet Américain avait fait le buzz sur Twitter après avoir fait l'éloge de la Pataterie, une chaîne de restauration spécialisée dans la pomme de terre, en déclarant notamment que c'était "les meilleures pommes de terre faites par la main de l'homme".

Alors que ce tweet a été partagé près de 6.000 fois et a obtenu 26.000 likes, l'entreprise française a voulu remercier Steve Olson pour cette publicité gratuite en proposant depuis le vendredi 24 septembre et pour un mois, un plat, pour honorer ce grand fan : "la Pom'au four américaine".

Dans un tweet posté samedi 25 septembre, Steve Olson a déclaré : "Je suis honoré, amusé, et je ne peux même pas vous dire à quel point je suis émerveillé de la tournure des événements". La Pataterie a en effet décidé de reverser un euro aux Restos du Coeur pour chaque "Pom'au four américaine" achetée. Profitant de ce succès, l'Américain avait notamment décidé de faire un don de 100 euros aux Restos du coeur le jeudi 9 septembre dernier, pour inciter à faire des dons. Selon le HuffPost, les dons pour l'association ont été multipliés par cinq.