publié le 05/03/2021 à 08:05

Ce week-end plus que jamais, on compte sur vous. Dès ce vendredi 5 mars, et jusqu'à dimanche, les Restos du Cœur lancent leur grande collecte nationale dans les supermarchés. Cette année, la solidarité prend une dimension essentielle, alors que le nombre de bénéficiaires a bondi de 15% à cause de la crise sanitaire et économique.



"En allant faire vos courses, si vous achetez un produit et que vous l'offrez aux bénévoles des Restos du Cœur", il sera remis à un foyer dans le besoin, rappelle Romain Colucci, le fils de Coluche. "C'est un petit produit, plus un petit produit, plus un petit produit... au bout du compte ça fait des tonnes, des milliers de tonnes. 7.400 tonnes l'année dernière alors on compte sur vous", poursuit-il.

Selon Romain Colucci, "le plus difficile, c'est la succession des hivers. On est arrivé en mars 2020, le covid a commencé et cela a été comme un très long hiver". Désormais, au sein de l'association, "on ne voit plus de répit, plus de période d'été où on peut souffler un peu, c'est ça qui est fatigant", raconte-t-il.

À écouter également dans ce journal

Confinement - Le Pas-de-Calais est placé sous confinement le week-end dès ce vendredi 5 mars et pour au moins les quatre prochaines semaines.

Coronavirus - Le Premier ministre Jean Castex a appelé "solennellement" les professionnels de la santé à se faire vacciner, alors que seuls 30% des hospitaliers et 40% des personnels des EHPAD ont reçu leur première injection.

Faits-divers - Des affrontements ont éclaté à Lyon après un accident de scooter qui a laissé un jeune dans le coma. Ses proches évoquent une course poursuite avec la police qui aurait mal tourné, une version démentie par les autorités.