publié le 11/04/2019 à 06:05

La Norvège est l'un des principaux pays producteurs de fourrures. Les défenseurs des animaux applaudissent donc l'annonce mercredi 10 avril de l'interdiction des élevages d'animaux à cette fin. Mais au fait, y-a-t-il encore en France ce type d'élevage ?



En effet, il y a encore une dizaine d'entreprises dans lesquelles sont élevées des animaux spécifiquement pour leur fourrure : des milliers de visons et de ragondins. Il y a aussi des élevages de lapins, mais qui servent d'abord a produire de la viande, la fourrure est ensuite vendue.

Et les associations demandent leur interdiction, comme en Norvège, la fondation 30 millions d'amis a fait faire un sondage : 86% des Français interrogés veulent la fermeture de ces élevages consacrés uniquement a la fourrure.

Les conditions d'élevage y sont épouvantables. Des visons et des ragondins qui tournent en rond dans des cages minuscules et qui se mutilent. Les lapins eux aussi sont enfermés sans voir le jour dans des cages individuelles pour ne pas se battre et abîmer la fourrure.

La fourrure s'est démocratisée

Pour autant, le marché de la fourrure n'a rien a voir avec celui des années 60. Il s'est bien réduit mais ces dernières années, il a repris des couleurs. La fourrure s'est démocratisée pour un public plus jeune, en col de veste.



La fondation 30 millions d'amis a lancé une pétition qui a recueilli plus de 300.000 signatures pour demander l'interdiction de ces fermes. Les Belges l'ont fait, l'Italie, mais pas question en France.



Le gouvernement n'est pas décidé, c'est un secteur économique avec de emplois. Donc les ragondins élevés chez nous vont continuer a devenir de cols d'anorak ou de doublures de gants.