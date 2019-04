Des ONG proposent une taxe verte dédiée à la transition écologique

publié le 05/04/2019 à 05:09

Une taxe carbone pour financer un "revenu climat"... Un projet chiffré et porté par un rassemblement assez inédit d'associations écologistes (réseau action climat, fondation Hulot, secours catholique...). Elles ont fait appel à des économistes et ils proposent d'augmenter à nouveau la taxe carbone sur les carburants et de l’élargir aux bateaux et aux avions. Le tout rapporterait 20 milliards par an.



Mais attention tout devrait être reversé à la transition écologique sous forme d'un "revenu climat", un peu comme une allocation scolaire qui serait versé une fois par an à la moitié de français les plus modestes. Cela pourrait aller de 150 euros à 500 euros selon les revenus et la taille de la famille. Le principe serait de compenser la hausse de taxe, du prix de l'essence.

Ce projet c'est une réponse aux revendications sociales des "gilets jaunes" selon les ONG. Dans la salle lors de la présentation, il y a avait Priscilla Ludowski, venue soutenir cette version de la taxe carbone, qui selon elle va redonner du pouvoir d'achat aux plus pauvres. Parmi les experts qui ont travaillé sur ce projet, il y a l'équipe de Pascal Canfin. Aujourd'hui sur la liste d'En marche aux européennes. Les ONG espèrent qu'il défendra l'idée auprès d'Emmanuel Macron.