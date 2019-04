Une déclaration des droits de l'arbre pour protéger les spécimens "remarquables"

publié le 09/04/2019 à 05:31

Il existe en France des arbres remarquables qui n'ont aucune protection juridique. Un olivier de 1.500 ans pourrait très bien être tronçonné pour construire à la place une résidence de tourisme. Donc les défenseurs des arbres, par cette déclaration symbolique, demandent un renforcement de la loi pour protéger ces arbres exceptionnels. Il y en a 500 répertoriés en France.



À chaque fois qu'une mairie, qu'un promoteur veut toucher à ces vieux arbres, en général il y a une grosse mobilisation pour les défendre. L'arbre est un sujet très sensible, mais rien dans la loi pour l'instant n'interdit de les couper. Certains se sont moqués sur les réseaux sociaux de cette déclaration des droits de l'arbre. Et pourquoi pas une déclaration des droits des salades ?

À ceux qui pensent qu'une laitue et un chêne millénaire, c'est la même chose, et à tous les amoureux des arbres, je conseille un film magique qui vient de sortir, malheureusement dans trop peu de salles, sur "Les Arbres Remarquables", un tour de France exceptionnel où l'on découvre notamment le plus vieil arbre de France.

Il a 2000 ans, c'est un olivier qui est a Roquebrune-sur-Argens, ou ces deux ifs millénaires dans l'Orne, avec un tronc creux tellement grand, qu'au XVIIIe siècle, l'un deux abritait le coiffeur de la ville. On les appelle les arbres amoureux, car ils poussent ensemble depuis 1000 ans.