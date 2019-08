publié le 01/08/2019 à 20:33

Un commandant de police de Juvisy, dans l'Essone, a été mis en examen pour harcèlement moral, sexuel et violences volontaires sur l'une de ses subordonnées. Il a été suspendu de ses fonctions avec une interdiction de s'approcher du commissariat dans lequel il exerçait.

Les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement graves. D'après la victime, l'homme l'aurait menotté et humilié de plusieurs façons. Il serait allé jusqu'à lui mettre une banane dans la bouche, aurait dessiné des sexes au feutre indélébile sur le visage de sa souffre-douleur, et aurait déchiré les procès-verbaux rédigés par la jeune femme, lui intimant de recommencer son travail. Un calvaire qui aura duré 3 ans, de 2015 à 2018.

De son côté, l'accusé réfute les faits les plus graves, considérant ses agissements comme un simple "jeu" entre lui et la jeune femme. Placé sous contrôle judiciaire, ce chef de la brigade de sûreté urbaine attend désormais son jugement. Le parquet d'Evry et l'IGPN se sont saisis du dossier.