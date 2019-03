publié le 16/03/2019 à 07:53

La jeunesse du monde dans la rue pour son avenir... Vendredi 15 mars, ils étaient ainsi entre 30 et 40.000 jeunes dans le cortège parisien en faveur du climat, dont le point final était les Invalides. Des étudiants, des lycéens, mais aussi des collégiens comme Philémon et Baptiste, deux frères. "Il fallait quand même qu'on manifeste pour ça parce que c'est important", explique l'un.



"C'est un crime contre l'humanité", déplore son frère. "De réchauffer la planète, de faire fondre la banquise et que les eaux montent (...) Les grands adultes, ceux qui sont importants, ne font rien. Donc nous, on se dit que tout le monde doit manifester, même les jeunes".

"J'ai l'impression que ça faisait longtemps que quelque chose comme ça ne s'était pas passé au niveau national et mondial. Il y a une prise de conscience, et c'est important d'y participer", explique leur mère Dominique.

Aujourd'hui, une nouvelle démonstration de force est attendue avec la Marche du Siècle dont le coup d'envoi sera donné à 14h sur la place de l'Opéra à Paris, pour un défilé vers la Place de la République.

À écouter également dans ce journal

"Gilets jaunes" - Au lendemain de la fin du grand débat, un regain d'affluence est prévisible, notamment dans la capitale où plusieurs lieux de rassemblements ont été annoncés pour ceux qui viennent des régions. Une mobilisation qui inquiète les commerçants...



Jihadisme - Dans l'Hexagone, pour la première fois, des enfants de jihadistes ont été rapatriés de Syrie. Après plusieurs semaines d'atermoiements, Paris a récupéré 5 orphelins qui se trouvaient dans les mains des autorités kurdes. Trois d'entre eux appartiennent à la même famille.



Terrorisme - Les forces de l'ordre seront également sur le pont devant les principaux lieux de culte. Cette mesure a été décidée par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à la suite de l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande.