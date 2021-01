La France rapatrie sept jeunes mineurs de Syrie

et AFP

publié le 13/01/2021 à 12:36

Sept jeunes mineurs français ont été rapatriés mercredi du nord-est de la Syrie, une zone sous contrôle des forces kurdes. Le ministère français des Affaires étrangères a officialisé la nouvelle à travers un communiqué.

Ces jeunes mineurs français sont "particulièrement vulnérables". Ils ont été remis à leur arrivée en France aux "autorités judiciaires" puis ont été "pris en charge par les services sociaux", indique le communiqué.

"La France remercie les responsables locaux du Nord-Est Syrien pour leur autorisation et leur coopération", ajoute le ministère sans plus de précisions. Les enfants, détenus jusqu'alors dans les camps de Roj et d'Al-Hol, ont été remis à une délégation française mardi d'après une source du correspondant de l'AFP présent sur place.

"Ils appartiennent à des familles de l'EI. Trois enfants sont de la même famille et sont orphelins. Pour les quatre autres, leurs mères ont accepté leur retour en solitaire, en raison de leur état de santé délicat", précise la source sous couvert d'anonymat.



En tout, 35 enfants de jihadistes français ont été ramenés de Syrie depuis l'effondrement du groupe Etat islamique (EI) en mars 2019. Le dernier rapatriement remontait à juin 2020 et concernait dix mineurs. Il s'agit généralement d'orphelins et d'enfants confiés par les rares mères ayant accepté de s'en séparer.