La dengue : 26 cas détectés dans le sud-est de la France

La maladie tropicale de la dengue sévit, en ce début du mois de septembre, dans le sud-est de la France. 26 cas ont été recensés ces derniers jours et il y a plusieurs raisons de s'inquiéter.

Il s'agit de cas autochtones de contaminations. Cela signifie que les personnes ayant contracté la dengue dans le Sud-Est ne revenaient pas d'une zone où circule le virus, mais ont été contaminés en métropole. Comment ? Ces individus ont été piqués, en France, par un moustique tigre, lui-même infecté après avoir prélevé du sang sur un malade.

Et ces cas se multiplient : ils ont plus que doublé depuis l'an dernier. Par ailleurs, les symptômes de la dengue ne sont pas anodins. On parle d'une forte fièvre, de courbatures et de maux de têtes.

On ne s'inquiète pas encore du fait que la dengue puisse s'implanter en métropole. Mais c'est tout de même assez préoccupant, à partir du moment où ce moustique venu d'Asie et qui a été repéré pour la première fois en 2004, à Nice, est désormais présent dans 67 départements. C'est dix de plus qu'il y a deux ans et il s'est totalement adapté à nos conditions climatiques, en particulier depuis que nos températures se réchauffent.

Comment se protéger du moustique tigre ?

Il est donc essentiel de tout faire pour éviter la prolifération du moustique tigre. Pour cela, plusieurs précautions s'imposent :

- Si l'on a un jardin, il est nécessaire de ranger à l'abri de la pluie tout ce qui peut contenir de l'eau, comme des seaux ou des arrosoirs, et si l'on a un balcon, vider régulièrement les soucoupes des pots de fleurs. Car c'est là que pondent les femelles et que se développent les larves.

- Il est également recommandé d'utiliser des répulsifs pour protéger sa peau, particulièrement tôt le matin et le soir, des moments très prisés du moustique tigre pour piquer.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info