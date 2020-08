publié le 10/08/2020 à 22:45

À la Covid-19 s'ajoute la dengue pour les Martiniquais. Alors que les cas de coronavirus sont en augmentation depuis plusieurs jours, la maladie inquiète les autorités locales.

L'île caribéenne est officiellement en phase IV, niveau 1, du programme de surveillance, d'alerte et de gestion des épidémies (PSAGE). Cela confirme qu'il existe bien une épidémie de dengue sur le territoire.

Selon futura-sciences, plus de 8.000 cas évocateurs de dengue ont été recensés en Martinique depuis novembre 2019. Principalement dans les régions centre et Nord de l'île. Ces cas évocateurs correspondent aux patients avec une fièvre d'au moins 38°C. et des syndromes algique, de fatigue ou de douleur rétro-orbitaire.

Le virus de la dengue est transmis à l'homme à travers les moustiques-tigres. Cet insecte est aujourd'hui de plus en plus présent en France métropolitaine. Il est déjà fermement établi dans 58 départements.