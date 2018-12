publié le 16/12/2018 à 10:18

La communauté internationale a doté l'accord de Paris des outils qui lui donneront vie. Cependant, elle ne s'est pas engagée à faire plus et plus vite contre le réchauffement climatique malgré l'urgence et les catastrophes qui se déchaînent à travers le monde. "Cette COP 24 a d'une certaine manière sauvé l'accord de Paris", estime Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique.



Dans ce contexte, l'ancienne patronne de Danone définit la Cop de Pologne comme "une Cop de suivi de la Cop de Paris". "Elle a réaffirmé à la fois les objectifs, créé des instruments de mesure et permis d'avancer sur les questions de financement", détaille-t-elle.

Si certains spécialistes déplorent le manque d'ambitions et d'avancées, Emmanuelle Wargon assure que cette réunion internationale était "importante" pour "rendre l'accord de Paris plus opérationnel".

Il y a quelques semaines, les scientifiques du Giec tiraient la sonnette d'alarme. Dans un monde à +2°C, objectif minimal du pacte climatique de 2015, les impacts seraient bien plus importants que dans un monde à +1,5°C, limite idéale de l'accord. Mais pour rester sous +1,5°C, il faudrait réduire les émissions de CO2 de près de 50% d'ici 2030 par rapport à 2010.