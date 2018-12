publié le 14/12/2018 à 05:06

Que se passe-t-il a Katowice en Pologne où se tient la 24e Conférence des parties sur les changements climatiques ? La conférence sur le climat doit se terminer officiellement ce vendredi 14 décembre au soir et pour l'instant, les discussions sont totalement déprimantes, à l'image du ciel ici noirci par les fumées de charbon.



L'air de Katowice était hier le plus pollué d'Europe. Avec le froid, les habitants ont poussé leur poêle à charbon au maximum. En effet, 80% de l'énergie du pays provient du charbon. Les Polonais qui, en acceptant d'accueillir cette conférence, personne d'autre n'en voulait, on décidé de montrer qu'il n'était pas si simple de lutter contre le réchauffement climatique. Eux risquent de mettre des milliers de mineurs au chômage et les revendications des "gilets jaunes" planent sur cette conférence avec des pays qui disent qu'il faut penser aux conséquence sociales.

On se dirige sans doute vers un accord a minima

Ces discussions devaient servir à accélérer les engagement de l'Accord de Paris. Pour l'instant, très peu de pays sont allés au-delà : le Canada, les îles Marshall, le nord de l'Europe.Mais ils sont beaucoup plus nombreux a revenir en arrière. Certains même comme les États-Unis, la Russie ou l'Arabie saoudite remettent en question le dernier rapport des scientifiques du GIEC.

Quant aux 100 milliards de dollars promis aux pays du sud pour les aider a s'adapter au réchauffement, ils ne sont toujours pas réunis. Ce vendredi 14 décembre au soir ou demain, les 196 pays négociateurs risquent de se se séparer sur un accord sans doute a minima. Un accord qui prévoira au moins qu'ils se retrouvent l'année prochaine. Les scientifiques sont un peu déprimés. Ici, il faudrait pour freiner le réchauffement que les émissions de gaz a effet de serre se stabilisent. Elles sont réparties de plus belle et ce qui sera décidé ici a Katowice ne va pas changer grand chose