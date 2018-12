On refait le monde

"L'impact de ce paquet de mesures est positif pour le monde. Il nous rapproche un peu plus de la concrétisation des ambitions de l'accord de Paris", a-t-il ajouté, avant d'être rejoint sur l'estrade par les chefs de délégations du monde entier.

Les délégués de quelque 200 pays réunis à la COP24 de Katowice ont adopté samedi les règles d'application de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique, le coup de marteau du président étant accueilli par une standing-ovation. La conférence, qui s'est achevée avec plus de 24 heures de retard sur le planning prévu, n'a en revanche pas donné lieu à de nouveaux engagements des États à relever prochainement leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre, insuffisants à ce stade face aux dérèglements du climat . "Ça a été un long chemin (...) ce n'était pas une tâche facile", a déclaré le président polonais de la COP24 Michal Kurtyka.

COP24 : adoption des règles d'application de l'accord de Paris sur le climat

La communauté internationale a doté l'accord de Paris des outils qui lui donneront vie, mais sans s'engager à faire plus et plus vite contre le réchauffement climatique.

