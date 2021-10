La chronique de Laurent Gerra du vendredi 15 octobre

Le Festival Lumière a lieu cette semaine à Lyon, avec des invités prestigieux parmi lesquels ne compte pas le chanteur Patrick Bruel, qui en est le premier étonné. "Tu as vu la liste des invités à Lyon ? À force de bouffer du saucisson d'oreilles de porc ils sont devenus complètement fous les Gones ! Ils font un festival de cinoche oublié de m'inviter". "J'en suis une de Lumière, je brille dans la nuit, je suis un phare... Puisque c'est comme ça, j'irai au festival Norauto de Goussainville", déclare-t-il vexé.



Le moteur de recherche Google a publié les 10 questions les plus posées sur Internet, et surprise, la question la plus posée est : "comment faire un nœud de cravate ?" François Hollande, pense que c'est de sa faute. "Pendant 5 ans, j'ai essayé d'avoir la solution pour que mon nœud ne soit pas de travers." Pour placer cette question en tête de la liste des questions les plus posées, "j'avais avec moi une équipe gouvernementale mobilisée 24h/24h et 7 jours sur 7. Résultat : tout est allé de travers. Même le nœud," déplore l'ancien président.

Autre question figurant parmi les plus posées également : "comment tomber enceinte ?" Laurent Gerra prend la voix du scientifique Michel Chevalet. "Pour répondre à cette question, je vous ai amené une maquette." Son interlocutrice, Jade, ne voit que de la nourriture. "C'est pareil répond l'humoriste. Prenez cette saucisse qui, lorsqu'elle est bien chauffée, durcit à la vue de cette moule." Jade tente de couper le scientifique, imité par Gerra. "La procréation, comment ça marche. Pour vous l'expliquer, j'ai ici un tube de mayonnaise," commence-t-il avant d'être interrompu par Jade.