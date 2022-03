La chronique de Laurent Gerra du mardi 22 mars

Au micro de RTL, Jean Castex vient présenter son "plan Boris Cyrulnik, autrement appelé 'plan de résilience' face à la guerre". Pour mieux comprendre, le Premier ministre donne la définition et même une illustration. "C’est la capacité à résister à des chocs traumatiques. Je vous donne un exemple : Poutine envoie un missile sur l’Ukraine, le prix de l’essence flambe, l’automobiliste français pleure à la pompe", explique-t-il. Selon lui, calmer cette crise de larmes passera par des "chèques de 15 centimes" et des "peluches à l'effigie de Brigitte Macron" pour les chauffeurs qui parviennent au vingtième plein de leur camion.

Alors que Nicolas Sarkozy n'a toujours pas donné son soutien à Valérie Pécresse, qui est pourtant la candidate de sa famille politique, la rumeur dit qu'il envisagerait de se déclarer en faveur d'Emmanuel Macron. "Elle nous fatigue, cette Valérie Détresse. Quand je la vois à la télé, je m'endors encore plus vite que devant Questions pour un champion. C’est pas candidate qu'elle aurait dû faire, c'est hypnotiseuse. La droite a cru qu’elle tenait son nouveau Pierre Messmer, ben non, Valoche, c’est Messmer tout court", juge l'ancien président.

En Chine, l'épidémie de coronavirus flambe de nouveau et des millions de personnes ont été reconfinées. Une aubaine pour le ministre de la Santé, alors que sa parole "est confisquée par la campagne présidentielle qui est confisquée par la guerre en Ukraine". "Mais ça ne devrait plus durer très longtemps. Dans un mois, les Popov et les candidats à l'Élysée, plus personne n’en parlera, et je reviendrai en haut de l’affiche", juge Olivier Véran. "Le 24 avril, Emmanuel est réélu, et dès le 25, je ressors tout l’attirail", prévoit-il.