Saint-Valentin : les Grosses Têtes évoquent leurs amours dans des podcasts inédits

Elle célèbre l'amour, le bonheur et l'affection que l'on porte à l'autre. La fête de la Saint-Valentin, ce 14 février, est une occasion en or pour organiser une soirée parfaite avec son ou sa partenaire. Pourtant, aux milieux des pétales de roses et des repas aux chandelles, se glissent parfois des déconvenues et histoires traumatisantes, qui marquent à vie. Pour l'occasion, les Grosses Têtes reviennent, en podcast, sur leurs plus grands souvenirs concernant cet événement, aussi bons ou mauvais soient-ils.



S'il en rigole désormais aujourd'hui, Christophe Beaugrand garde en mémoire l'une de ses pires soirées de Saint-Valentin. "C'était il y a une quinzaine d'années, je me suis fait larguer le jour de la Saint-Valentin, par texto ! Il n'a pas osé en face de moi (...) En plus, c'est moi qui ai payé...", confie-t-il au micro de Thibaud Chaboche. De son côté, Florian Gazan est toujours très embêté. Supporter du PSG, il doit chaque année choisir entre la Saint-Valentin et son club de cœur, qui joue très souvent à cette date-là. "C'est mon coup de gueule de 2023, arrêtez de mettre la Saint-Valentin le soir de la Ligue des Champions", ironise-t-il.

Michèle Bernier elle, se souvient de sa plus belle Saint-Valentin, "quand on ne s'y attend pas (...) Ce soir-là, c'est un fiancé, qui n'en était pas encore un, qui l'est devenu".

Les Grosses Têtes ensemble pour la Saint-Valentin ?

La question était inévitable : quelles Grosses Têtes pourraient passer ensemble la Saint-Valentin ? "Yoann Riou et Marcela Iacub, je pense que les deux ont beaucoup de chose à se raconter", rigole Christophe Beaugrand. "J'adore Jeanfi Janssens et Stéphane Plaza, confie de son côté Joyce Jonathan. Ils sont ensemble au théâtre et ont une vraie complicité". Pour Michèle Bernier, voir Sébastien Thoen et Arielle Dombasle serait véritablement gage d'un "grand moment".

Enfin, évidemment, la Saint-Valentin rime avec chansons d'amour et films romantiques. Là aussi, les Grosses Têtes ont chacun leurs playlists. "L'amour, l'amour, l'amour de Marcel Mouloudji" pour Paul El Kharrat, "K. Maro avec Donnes moi ton cœur baby" pour Michèle Bernier. "Moi, à l'époque, il y avait un slow, c'était Hotel California des Eagles pour des raisons pratiques, argumente Florian Gazan. Comme j'étais un peu timide, elle durait 8 minutes, ça me laissait un peu le temps de me lancer".

