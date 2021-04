Dîners clandestins : le chef Christophe Leroy reconnaît "une erreur"

publié le 12/04/2021 à 16:13

"Aujourd'hui je le dis, c'était une erreur de le faire et j'assume". Changement de ton du côté des organisateurs des dîners clandestins qui ont remué la classe politique et médiatique depuis le début du mois d'avril 2021. Le chef cuisinier Christophe Leroy a fait un premier mea culpa face aux caméras de BFMTV dimanche 11 avril pour s'expliquer sur les repas organisés notamment au Palais Vivienne de Pierre-Jean Chalençon pour quelques "happy few" en mal de restaurants.

"C'est une erreur, y'a rien eu de grave, je n'aurais pas dû le faire... surtout vu de l'extérieur, explique le chef. Il ne s'est rien passé au Palais Vivienne. Je peux comprendre le ressenti, le palais, le caviar, le champagne, le cuisinier du show business." Le chef Leroy semble plus regretter le coup de projecteur et la mauvaise publicité que l'organisation même de ces repas. À la question de savoir quelle est cette erreur qu'il regrette, le cuisinier répond : "C'est mal perçu, c'est maladroit, le président a parlé la veille. La preuve : on a eu des annulations. Beaucoup de gens qui étaient prévus ne sont pas venus. Il n'aurait pas fallu le faire, on aurait dû annuler cette conférence.

"C'est chez Pierre-Jean Chalençon, son lieu privé. On parle de palais, c'est d'abord chez lui, il y vit. il a voulu montrer son lieu et ainsi de suite et moi j'ai apporté mon savoir-faire... C'était pas le bon timing", justifie Christophe Leroy. Le journaliste de la chaîne d'info en continu a ensuite demandé au chef s'il ne voyait pas une contradiction à inviter un peu moins de quarantaine personnes quand le gouvernement recommande des repas à moins de 6 personnes depuis des mois. "Vous avez raison, mais est-ce que beaucoup de gens ont des appartements de 565 m² ?", a-t-il argué. D'après les calculs du chef, il y avait 37 invités entre 17h30 et 22h, un nombre de convives inférieur aux listes remises aux enquêteurs puisque des annulations ont eu lieu.

Christophe Leroy à propos du dîner au palais Vivienne: "C’était une erreur de le faire et si je suis condamné pour cela, je ferai face" pic.twitter.com/EKQBO9HN2A — BFMTV (@BFMTV) April 11, 2021

Dîner au palais Vivienne: il y avait "37 personnes entre 17h30 et 22h", selon Christophe Leroy pic.twitter.com/xZi9tf9vdb — BFMTV (@BFMTV) April 11, 2021

Les enquêteurs continuent leur travail pour faire la lumière sur cette affaire de dîners clandestins après les révélations de la rédaction de M6. L'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, qui se défend de toute pratique illégale, a reconnu avoir participé fin mars à un déjeuner dans un appartement organisé par Christophe Leroy. Le repas était un "déjeuner professionnel" avec le journaliste Alain Duhamel, "parce qu'on m'a garanti que c'était légal, dans une pièce isolée d'un appartement", a expliqué l'eurodéputé Les Républicains.

"C'est un appartement privé et pas un restaurant, on me l'a présenté comme un business club. Nous étions moins de six, aucune règle n'a été enfreinte", a insisté Brice Hortefeux, jugeant "très dérangeant l'amalgame avec ces soirées" illégales pour lesquelles Christophe Leroy fait l'objet d'une information judiciaire.