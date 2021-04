La chronique de Laurent Gerra du 9 avril 2021

publié le 09/04/2021 à 10:31

Alors que la France connaît de nouvelles restrictions depuis une semaine, Lambert Wilson est passé par le studio RTL pour confier sa vision de la pandémie. "Le coronavirus c'est un homme car jamais une femme ne ferait de mal aux êtres humains, car la femme est pacifique, la femme est tendre, la femme est douce", indique l'acteur, pour qui "la médecine est une femme" également. "Les infirmières sont des femmes, héroïnes du quotidien qui sauvent des vies avec leurs blouses".

Depuis un an, la majeure partie des grands événements sont annulés. "Je n'ai aucun festival à inaugurer, aucune marche à monter, alors pour vaincre la solitude je chante sur mon balcon, i sing on my balcony (...) la solitude ça n'existe paaas.... elle court, elle court, la maladie d'amouuuuuur", chantonne l'acteur.

Alors, mademoiselle Jade lui soumet l'idée de chanter sur internet, comme de nombreux autres artistes. Une idée qui ne semble pas déplaire à Lambert Wilson : "Ouiii, c'est une excellente idée, excellente idea, femmes, je vais allumer ma webcam et chanter pour les femmes, feeeeeemmes je vous aiiiiiime, feeeeemmes je vous aiiiiime".