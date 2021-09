La chronique de Laurent Gerra du jeudi 9 septembre

La CGT appelle à une journée de mobilisation le 5 octobre prochain pour la défense des conditions de travail. "Macron, il met tout le monde en télétravail à cause de comme quoi les gens dans les bureaux, ils s’éternueraient dessus. Résultat, les salariés, y bossent de chez eux dans des conditions déplorables, devant leur écran d’ordinateur en zoom avec en haut une chemise et une cravate et en bas : juste un slip", explique Philippe Martinez. "Y z’attrapent froid aux roubignoles. Alors comme quoi qu’on demande que Macron, y paye les factures de chauffage de tous les salariés", réclame le secrétaire général de la CGT.

En Afghanistan, la prise de pouvoir des talibans bouleverse les relations internationales, notamment avec la Chine. "Comme le disait très justement le journaliste Bruce-Lee Toussaint hier sur BF-Nem TV : 'Talibans ou quoi ou qu’est-ce, ou s’en fout, c’est du business'", analyse Jean-Pierre Raffarin avant d'ajouter "c’est aussi l’avis de Laurence Ferrariz-Cantonnais, qui a affirmé sur C-Nouilles : 'Du moment qu’ils achètent nos nems, les enturbannés on les aime'."

Du côté du Vatican, la nomination d’une femme comme ministre est sur toutes les lèvres. "Quelque part, j’ai envie de dire que le pape François, il a voulu rendre un hommage à Annie Cordy", estime André Manoukian. "Un jour le pape il était plongé dans son mi, mi, missel, et il a entendu La bonne du curé sur Radio Vatican et il a été vachement touché par le témoignage de cette femme qui voudrait bien mais qui peut point. Alors ça lui a donné l’idée de nommer une nonne au Vatican", explique-t-il.