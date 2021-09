La chronique de Laurent Gerra du lundi 6 septembre

Le Président de la République sera-t-il candidat à sa réélection ? Cela ne semble plus faire de doute puisqu’une campagne d’affichage conçue par les jeunes LaREM devrait bientôt démarrer avec un slogan qui "kille à mort", selon Emmanuel Macron, "vivement qu'on signe pour 5 saisons de plus". "Tu es de profil sur fond noir avec un texte en rouge. On se croirait dans une réclame pour Netflix", peste Brigitte Macron, qui préfère "Xavier Bertrand qui ressemble à L’homme du Picardie et Marine Le Pen en Julie Lescaut".

De son côté, Jean Castex était l'invité de Laurent Ruquier samedi 4 septembre. "Monsieur Roquet, Madame Salami, en responsabilité, en responsabilité, j’ai demandé à mon ministre de la Santé, Monsieur de Veyran de compter toutes les vagues, une par une, et je les recompte moi-même personnellement : il y en a 4 comme les 4 doigts de la main", a-t-il notamment affirmé.

Pendant ce temps-là, Arnaud Montebourg a officialisé sa candidature à la présidentielle 2022. Celle-ci "a fait l’effet d’une bombe médiatiiique ! Jamais un message n’a été autant partagé depuis l’appel du 18 juin du général De Gaulle et l’annonce de la naissance du chiard de Nabillaaa !", déclare-t-il, visiblement surexcité. S'il n'est crédité que de 5% des intentions de vote, il sent "le désir monteeer ! Enfin regardez-moi : je suis beau gosse. Je suis le Burt Lancaster de Saône-et-Loire ! C’est quand même pas Xavier Bertrand avec sa tête d’assureur de province et Mélenchon avec ses chicots gâtés qui vont me faire de l’ombre. Merde à la fin."