La chronique de Laurent Gerra du jeudi 1er septembre

La France Insoumise est agitée par des débats sur son organisation interne. Certains membres, comme Clémentine Autain, réclament plus de transparence au sein du parti. Et la députée est dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon. "Elle croit que Chavez, y demandait leur avis aux Vénézuéliens ? Et Maduro ? Et Xi Jinping, il demande leur avis aux Taïwanais ?", explique le candidat aux dernières présidentielles.

Et quand François Ruffin explique qu'il partage l'avis de sa compère Clémentine Autain, Jean-Luc Mélenchon ressort ses classiques. "La démocratie, c'est moi ! La France Insoumise, c'est moi ! La Nupes, c'est moi !", assure-t-il.

Si Alain Finkielkraut a passé un "été merveilleux", le philosophe est agacé par le titre du nouveau roman de Virginie Despentes, intitulé Cher Connard. "J'ai mal à ma littérature (...) cassez les ordinateurs et rendez-nous nos belles plumes", explique-t-il.

Le nouveau film de Franck Dubosc, Rumba la vie, est sorti cette semaine. Une comédie où Michel Houellebecq fait une apparition surprenante dans le rôle d'un cardiologue. "Je suis drôle dans la vie. Je connais au moins 10 blagues de Toto par cœur", assure l'écrivain. Il a aussi énormément apprécié tourner avec un certain "Franck Dubois", peut-être un sosie de Franck Dubosc.

De son côté, André Manoukian raconte l'histoire secrète de la chanson PS : je t'aime de Christophe Willem, "le sosie d'Arlette Chabot". Ce morceau serait un hommage au Parti socialiste. "Christophe Willem, on croit que ses idoles, c'est Zazie et Kylie Minogue, mais en réalité pas du tout. Ses idoles, c'est Jean Poperen et Pierre Mauroy", assure le musicien.

