La chronique de Laurent Gerra du mercredi 7 septembre

C’est demain, jeudi 8 septembre, que se tiendra la première réunion du Conseil national de la refondation du président de la République. Un projet dont beaucoup ont du mal à définir les contours. Le président du Sénat a notamment décliné l’invitation. Dans la voix de Laurent Gerra, Emmanuel Macron demande : "Et sinon, y aura du monde à mon super conseil national de la refondation ?" Réponse de la première Ministre : "Et bien nous serons… Attendez que je consulte mon dossier sous le bras… Deux ! Vous et moi".

L'avenir semble plus radieux pour François Hollande, qui a récemment interprété la voix d’un personnage du dessin animé Silex and the City. "Le doublage, c’est autre chose. Il faut vraiment coller au personnage, et j’ai adoré. D’autant que ma Juju (Julie Gayet, ndlr) fait aussi une voix dans le film. C’est un peu comme si nous étions la Belle et le Clochard", explique l'ancien président.

Après le dessin animé, la musique ! Vous avez déjà dû l'entendre sur l'antenne de RTL, Encore une fois est la nouvelle chanson de Patrick Bruel. Une chanson comme un véritable message d'amour. "Dans le clip, on voit en effet des hommes et des femmes de tous les âges et de toutes les couleurs tomber amoureux alors qu’ils n’y croyaient plus", explique Jade. "C’est ça l’amour. Ça tombe sans crier gare. T’es en train de descendre les poubelles, ou d’acheter de la litière pour le chat chez Franprix, ou de te faire masser dans un slip en papier, et crac ! T’es touché par l’amour", confirme l'artiste.

