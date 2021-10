La chronique de Laurent Gerra du jeudi 28 octobre

La candidature pour la présidentielle 2022 d'Arnaud Montebourg ne décolle pas. Mais il ne perd pas espoir et décide de faire campagne à bord des TER. "Mesdames, messieurs les voyageurs, je suis Arnaud Montebourg… Saluuuuut, ça vaaaaa ?" dit Laurent Gerra en imitant l'homme politique.

De son côté, Éric Ciotti veut instaurer la préférence nationale en matière d’emploi, d’allocations et de logement. Ce qui met dans l'embarras les membre de son parti, dont le président des Républicains, Christian Jacob : "Et ben voilà ! Il voit que Zemmour monte dans les sondages, alors il fait dans la surenchère ! Et pourquoi pas renvoyer les étrangers chez eux, pendant qu’on y est !" s'exprime Laurent Gerra en imitant Christian Jacob, avant de renchérir avec Éric Ciotti : "Et bien oui, pourquoi pas ? Il faut dire aux français ce qu’ils ont envie d’entendre !"

Fini la politique et petit détour par l'espace maintenant, avec Thomas Pesquet. "Et bien là on prépare Halloween pour ce week-end. (...) Alors moi je me suis fabriqué un masque de Sandrine Rousseau, la militante écologiste, à mon avis ça devrait bien leur filer les chocottes. Sinon j’ai aussi fabriqué des bonbons piégés au piment rouge."