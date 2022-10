La chronique de Laurent Gerra du jeudi 27 octobre

Élisabeth Borne et Bruno Le Maire ont annoncé dès le début de l'automne des économies d'énergie très impopulaires. Mais, grâce à un automne particulièrement doux, les Français, pour l'instant ne sont pas impactés. De quoi réjouir la Première ministre et son ministre de l'Économie.

À Matignon, Bruno Le Maire remarque que la Première ministre est "en déshabillé sous sa doudoune sans manches". "Je sais que je suis bel homme, que les filles dans la rue arrachent ma vertu", lui explique le Ministre. "Ce n'est pas votre charme qui me fait me dévêtir, mais les températures. D'ailleurs, enlevez votre pull à col roulé, vous êtes cramoisi", lui répond Élisabeth Borne.

Florence Berthout, la maire du 5e arrondissement de Paris, autorise les employés municipaux à venir sur leur lieu de travail avec leurs animaux de compagnie. Et plus de plus d'entreprises privées s'y mettent aussi. Jean Lassalle a décidé de venir au bureau avec sa chèvre Cate Blanchett.

Laurent Ruquier des Grosses Têtes admet que lui aussi vient au bureau avec ses deux ânes : Jeanfi Janssens et Steevy Boulay. Jean-Pierre Raffarin de son côté salue Mademoiselle Jade venue avec son chien Bibi au bureau.

